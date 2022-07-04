«К такому не привыкнуть». В Минздраве ДНР рассказали о состоянии больниц после атак ВСУ

Больницы Донецка нуждаются в поддержке и по части лекарственных препаратов, и по расходным материалам для операций. Обстрелы продолжаются, пациенты поступают в больницы, поэтому гумпомощь — это большое подспорье для врачей, рассказала «360» пресс-секретарь Министерства здравоохранения ДНР Анастасия Титова.

Медицинский груз в Донецк сегодня доставили две фуры из Московской области. Помощь, собранную в рамках акции «Доброе дело», привезли на Республиканскую базу спецмедснабжения.

«Сегодня из России в ДНР прибыл гуманитарный груз. В его составе лекарственные препараты, расходные материалы, изделия медицинского назначения, дезинфицирующие средства. Весь груз будет направлен в учреждения здравоохранения с целью оказания помощи раненным и пострадавшим во время боевых действий, а также для организации стационарной и амбулаторной помощи нашим пациентам, которые уже там находятся. Сейчас это очень важно и нужно. Спасибо за помощь», — сказала представитель министерства.

По словам Титовой, ее дочь собирается поступать в медицинский университет и не стала уезжать из Донецка, хотя такая возможность была. Врачи здесь практически живут в больницах, вывозят раненых из самых обстреливаемых районов.

«Больницы тоже пострадали от обстрелов. Людей распределяют по учреждениям здравоохранения, но обстрелы продолжаются, но мы держимся. Конечно, к такому не привыкнуть, но мы живем и будем жить, учимся, работаем», — заключила Титова.

Гуманитарный груз с медикаментами и необходимыми для больниц материалами помогал формировать Минздрав Московской области. Помогли в сборе компании «Прометей» и «Аксион». Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что еще три фуры с лекарственными средствами направили в Луганскую Народную Республику.