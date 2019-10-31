ВСУ обстреляли санитарную машину, спешившую к ребенку в ДНР

«Сегодня бандиты из 128-й отдельной горно-штурмовой бригады по прямому указанию главаря (Евгения) Коростелева со стороны населенного пункта Новогригоровка выпустили противотанковую управляемую ракету (ПТУР) по медицинскому автомобилю, ехавшему в направлении села Белая Каменка для оказания помощи заболевшему ребенку», — указала пресс-служба.

Сообщается, что водитель и санинструктор получили ранения, их госпитализировали.

В Народной милиции обратили внимание, что на автомобиле была вся необходимая маркировка, и военные, устроившие обстрел, понимали, что пускают ракету в санитарный транспорт.

Ведомство также уточнило, что село Белая Каменка Донецкой области регулярно подвергается обстрелам украинскими силами. Из-за этого в населенный пункт не могла выехать обычная машина скорой помощи.

Отмечается, что события произошли в период, когда установили договоренности о прекращении огня. Однако ВСУ продолжают обстрелы.