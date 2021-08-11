Сапега не исключила причастность окружения Протасевича к посадке Ryanair в Минске

Россиянка София Сапега, которую задержали в аэропорту Минска вместе с бывшим главным редактором Telegram-канала Nexta Романом Протасевичем, не подтвердила версию о нахождении сотрудников КГБ Белоруссии на борту Ryanair.

Сапега дала интервью телеканалу «Беларусь 1», в котором ответила отрицательно на вопрос о задействовании белорусских спецслужб.

При этом россиянка допустила, что к экстренной посадке самолета могли быть причастны люди из окружения Протасевича.

Борт Ryanair экстренно посадили в минском аэропорту 23 мая из-за сообщения о бомбе на борту. Позже информация не подтвердилась. Романа Протасевича задержали при проверке документов в воздушной гавани. Против него возбудили уголовное дело по нескольким статьям, в том числе об организации массовых беспорядков. Экс-главреда Nexta могут посадить на 15 лет.

Сапегу задержали вместе с Протасевичем и обвинили в разжигании социальной вражды и розни, также заподозрив в грубо нарушающих общественный порядок групповых действиях. Девушку арестовали на два месяца. В конце июня Протасевича и Сапегу перевели под домашний арест.