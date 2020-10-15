Китай призвал своих морпехов готовиться к отправке на войну

Глава Китая Си Цзиньпин посетил военную базу в провинции Гуандун, где обратился к корпусу морской пехоты с речью. Он призвал военных «направить усилия на готовность к войне».

Председатель КНР в честь 40-летия с момента основания особой экономической зоны Шэньчжэнь принял участие в ряде мероприятий, в том числе встретился с разными подразделениями армии страны. Военнослужащим он приказал сохранять состояние повышенной готовности, быть преданными родине, надежными и безупречными в бою.

«Вы должны сосредоточить разум и силы на том, чтобы быть готовыми отправиться на войну, и будьте крайне бдительными», — сказал Си Цзиньпин.

Как пишет РИА «Новости», глава Китая назвал корпус морпехов элитным подразделением армии страны, призванное защищать суверенитет и безопасность КНР.