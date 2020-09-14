Зеленский поручил подготовить страну к Олимпийским играм

«Президент поставил задачу — привезти Олимпиаду на Украину. Но для этого нужна материально-техническая база. Сейчас мы смотрим, возможно это или нет. Если возможно, то что нужно построить», — отметил член правительства.

Гутцайт также упомянул, что президент уже поручил подготовить техническое задание для проведения крупнейших спортивных соревнований в мире, так как это поможет развивать спорт в стране, даже если Олимпиаду «не дадут».

По словам министра, у Украины есть потенциал для проведения соревнований такого уровня. Он отметил, что они привлекают в страну инвестиции и способствуют развитию туризма.

«Это же толчок в инфраструктуре — гостиницы, спортивные объекты. Если с умом подойти и построить объекты, которые не будут простаивать», — отметил министр.

Зеленский в прошлом году уже поручил разработать стратегический план, чтобы страна смогла претендовать на проведение Игр. Украина подала заявку на проведение зимней Олимпиады-2022 во Львове в 2013 году, но ее отозвали из-за неблагоприятной обстановки в стране.

Ранее сообщалось, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) заявило о том, что может отстранить американских спортсменов от участия в Олимпийских играх и других международных соревнованиях, если Штаты не будут финансировать организацию.