facebook_pixel
    14 сентября 2020, 23:19

    Зеленский поручил подготовить страну к Олимпийским играм

    Александра Каширина

    Украинский президент Владимир Зеленский намерен провести у себя в стране Олимпийские игры. Об этом рассказал министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт в интервью порталу Tribuna.com.

    «Президент поставил задачу — привезти Олимпиаду на Украину. Но для этого нужна материально-техническая база. Сейчас мы смотрим, возможно это или нет. Если возможно, то что нужно построить», — отметил член правительства.

    Гутцайт также упомянул, что президент уже поручил подготовить техническое задание для проведения крупнейших спортивных соревнований в мире, так как это поможет развивать спорт в стране, даже если Олимпиаду «не дадут».

    По словам министра, у Украины есть потенциал для проведения соревнований такого уровня. Он отметил, что они привлекают в страну инвестиции и способствуют развитию туризма.

    «Это же толчок в инфраструктуре — гостиницы, спортивные объекты. Если с умом подойти и построить объекты, которые не будут простаивать», — отметил министр.

    Зеленский в прошлом году уже поручил разработать стратегический план, чтобы страна смогла претендовать на проведение Игр. Украина подала заявку на проведение зимней Олимпиады-2022 во Львове в 2013 году, но ее отозвали из-за неблагоприятной обстановки в стране.

    Ранее сообщалось, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) заявило о том, что может отстранить американских спортсменов от участия в Олимпийских играх и других международных соревнованиях, если Штаты не будут финансировать организацию.

    Новости SMI.FM