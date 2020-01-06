«К оккупантам в гости не ездят»: Аксенов назвал турпоток из Украины в Крым признанием полуострова российским

Глава Крыма Сергей Аксенов назвал «народным голосованием» по признанию полуострова российским увеличившийся турпоток с Украины. По его данным, украинцы — лидеры среди иностранцев, которые приезжают на отдых в Крым.

«Среди иностранных туристов, как и в прошлые годы, лидируют жители Украины — порядка 1,1 миллиона человек. Думаю, это можно считать своего рода народным голосованием граждан соседней страны по вопросу признания российского статуса Крыма», — написал Аксенов на своей странице в Facebook. Глава республики отметил, что «к оккупантам в гости не ездят».

Аксенов сообщил, что 20% иностранных туристов в 2019 году приехали в Крым из Белоруссии, 11% — из Казахстана, 7% — из Германии, по 4% — из Узбекистана и Армении, 3% и 2% — из Эстонии и Азербайджана соответственно. Также на полуостров приезжали граждане Швеции, Финляндии, Китая, США, Грузии, Латвии, Таиланда, Испании и других стран.

По данным Министерства курортов и туризма Крыма, еще более 200 тысяч человек побывают на полуострове на новогодних каникулах. Аксенов заявил, что республика привлекает людей развитой инфраструктурой, высоким уровнем сервиса и невысокими ценами.

Всего же за год Крым посетили 7,43 миллиона туристов. Это почти на 10 процентов больше, чем в 2018 году. Таким образом полуостров установил новый постсоветский рекорд по числу туристов.