Ливни в Саудовской Аравии привели к наводнениям. Видео

Проливные дожди, которые обрушились на Саудовскую Аравию, привели к наводнениям. Залило регионы Наджран, Асир, эль-Баху и священный для мусульман город Мекку.

Видео непогоды делились в Twitter местные жители, отмечая, что на улице конец апреля. Они показали градины размером с фалангу пальца.

Синоптики предположили, что гроза и сильный ветер продолжатся до воскресенья. В итоге это грозит затоплением некоторых местностей.

В некоторых регионах страны уже начались мощные паводки, которые грозят размыть дороги.