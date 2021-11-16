«К нам не может быть претензий»: Лукашенко рассказал о сдерживании поставок оружия беженцам

В Белоруссии не прекратили пресекать попытки доставить оружие иракским и афганским беженцам на границу с Польшей. Об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко, сообщил Telegram-канал «Пул Первого».

«К нам не может быть никаких претензий. Мы делаем все, чтобы защитить этих людей. Самое опасное — это попытка подбросить в этот лагерь оружие. Мы отвлекаем колоссальные силы, чтобы это предотвратить», — заявил глава Белоруссии.

По словам Лукашенко, его главная задача — обеспечить защиту населения страны и не допустить вооруженного столкновения с беженцами. О попытках перебросить оружие в лагерь мигрантов, подчеркнул политик, ему известно.

«Попытки доставки оружия в стихийный мигрантский лагерь уже были. Как и провокации, которые могут привести к силовому конфликту», — сообщил он.

Лукашенко подчеркнул: нельзя, чтобы эта проблема «стала развязыванием горячего противостояния».

До этого Александр Лукашенко обвинил Донбасс в попытках перебросить оружие курдским беженцам на границе с Польшей.

Белорусский лидер рассказал, что он был серьезен, когда говорил об угрозах Евросоюзу. Он посоветовал ЕС подумать о транзите газа через территорию Белоруссии, прежде чем объявлять о новых санкциях против страны.