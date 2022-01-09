Блинкен утверждает, что Россия «приставила оружие к голове Украины»

США не рассчитывают на серьезное продвижение в предстоящих переговорах с Россией, поскольку около границ Украины якобы сосредоточены 100 тысяч российских военнослужащих. Государственный секретарь США Энтони Блинкен сравнил это с «приставленным оружием к голове Украины», его слова привел ABC News.

«Мне не кажется, что будет какой-то особенный прорыв в отношениях. Трудно ждать подвижек в переговорах, когда Россия приставила оружие к голове Украины», — заявил Блинкен. Он объяснил свои слова тем, что якобы 100 тысяч российских военных сосредоточены на украинской границе при возможности удвоения в самый короткий срок.

Блинкен считает, что для достижения прогресса в переговорах необходимо деэскалировать ситуацию.

Ранее госсекретарь заявил, что американская сторона готова применить «решительные меры», если Россия выберет путь конфронтации.

Переговоры между Россией и США пройдут 10 января в Женеве, а 12 января состоятся переговоры между Советом России и НАТО в Брюсселе.