Мир 15 сентября 2023, 18:55 «К чему это?» Министр обороны Германии резко ответил Кличко на просьбу о Taurus Министр обороны ФРГ Писториус поспорил с мэром Киева Кличко из-за ракет Taurus Википедия

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Мэр Киева Виталий Кличко разозлил главу Минобороны Германии Бориса Писториуса, когда повысил голос во время разговора о ракетах дальнего действия Taurus. Встречу представителей Украины и ФРГ на конференции в Мюнстере, посвященной завершению Тридцатилетней войны, транслировал телеканал Phoenix.

«К чему это постоянное подчеркивание маленького аспекта, в котором у нас нет стопроцентного консенсуса?» — сказал с раздражением Писториус.

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Отвечая на просьбу мэра Киева об отправке ракет Taurus, глава немецкого Минобороны стал называть все виды техники, которые уже поставили Украине. Он также задал вопрос, почему эти поставки киевский режим никак не отмечает, а лишь продолжает требовать новые типы вооружений.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок ранее побывала в Киеве. В ходе визита она заявила, что власти опасаются передачи ракет Taurus, так как ВСУ могут их использовать для нанесения ударов по территории России.

После этого глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал объяснения коллеги тратой времени, так как ВСУ все равно получат ракеты.