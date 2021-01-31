На Украине оценили устремления Донбасса к будущему с Россией

Повестка форума «Русский Донбасс» обеспокоила первого президента постсоветской Украины Леонида Кравчука. Он усмотрел признаки обострения конфликта после слов глав самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик (ДНР и ЛНР) о будущем этих территорий с Россией.

Нынешний глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук заявил об этом «Украине 24».

«Нужно признать, что в Донбассе происходит обострение ситуации не только в том плане, что прошел форум и провозглашены разные заявления, тезисы, „матушка Россия, забери нас к себе“ и так далее, но тут вопрос в концептуальном подходе. Те люди, которые представляют ОРДЛО (Отдельные районы Донецкой и Луганской областей) на нашем заседании ТКГ, такого не говорят», — заявил Кравчук.

Он почеркнул, что подобные заявления о будущем Донбасса не способствуют улучшению работы ТГК.

Уполномоченный по защите государственного языка Украины Тарас Креминь заявил, что с помощью дерусификации населения ДНР и ЛНР их можно будет «нежно» вернуть Украине.