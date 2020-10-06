«Работал до 2 ночи». Президент Киргизии призвал протестующих к благоразумию

По итогам совещаний и бесед Жээнбеков призвал организаторов протестов и самих митингующих в Бишкеке к благоразумию.

«Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков находится в Бишкеке. Глава государства на рабочем месте в здании Жогорку Кенеша (парламента — прим. ред.) до 2 часов ночи, проводил индивидуальные диалоги со всеми политическими силами», — сказала Стамалиева.

Ночью, 6 октября стало известно, что демонстранты сломали ворота Госкомитета Национальной безопасности страны и зашли на территорию. Они ведут переговоры с начальником ведомства, чтобы тот распорядился освободить из-под стражи экс-президента республики Алмазбека Атамбаева.