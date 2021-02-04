К 2025 году планируется отменить роуминг в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом рассказал министр по конкуренции и антимонопольному регулированию Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Арман Шаккалиев.

Тариф «Как дома» в рамках союза — основа свободного общения, заявил Шаккалиев в интервью «Российской газете». Это, по его словам, ключевое условие для перемещения трудовых ресурсов, для предпринимателей.

«Выравнивание домашних и роуминговых тарифов — объективная тенденция, которую нам нужно реализовать через договоренности сотовых операторов и регуляторов пяти стран Евразийского союза», — отметил министр.

По его словам, Россия в декабре представила в ЕЭК «консолидированное предложение к проекту плана перехода» к отказу от роуминга.

По словам Шаккалиева, важный аспект — это обеспечить fair play в применении «Справедливого тарифа». Он отметил, что гражданин Кыргызстана не может постоянно пользоваться домашним тарифом, проживая и работая в России.

«Мы установим временное ограничение — месяц. Если превышаешь срок — покупай российскую симку, это логично», — отметил министр. Также он добавил, что нужно решить вопросы технологические.

«Наш план — это создание таких условий, чтобы к 2025 году мы, находясь в гостях, чувствовали себя как дома», — заявил Шаккалиев.

Снижение стоимости услуг связи в роуминге, по его словам, будет постепенным и проходить по утвержденному графику.

Депутаты Госдумы от ЛДПР предложили обязать сотовых операторов оповещать абонентов о стоимости за исходящий междугородний звонок. Для многих информация о доплате становится сюрпризом на фоне отмены роуминга. С инициативой выступили Виталий Пашин, Василий Кулиевой и Андрей Андрейченко. Депутаты предлагают обязать операторов оповещать о доплате до момента телефонного соединения.