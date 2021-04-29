Герцоги Кембриджские показали трогательное семейное видео к 10-летию свадьбы

Принц Уильям и Кейт Миддлтон отметили 10-летие со дня свадьбы. Герцога и герцогиню Кембриджских засыпали поздравлениями в соцсетях, а пара в знак благодарности поделилась трогательным семейным видео.

Кадры опубликованы в официальном Twitter принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Они показывают прогулку супругов в неформальной обстановке по побережью вместе с детьми: принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и принцем Луи.

«Спасибо всем за добрые пожелания в годовщину нашей свадьбы. Мы очень благодарны за 10 лет поддержки, которую мы получили за нашу семейную жизнь», — подписали герцоги Кембриджские пост.

Видео снял Уилл Варр. Он поздравил принца Уильяма и Кейт Миддлтон с годовщиной и признался, что горд созданием ролика.

«Невероятная честь для меня запечатлеть драгоценные моменты с герцогом и герцогиней и их детьми в домашней обстановке», — подчеркнул в Instgram автор трогательных кадров.

Свадьба принца Уильяма и Кейт Миддлтон состоялась 29 апреля 2011 года в Вестминстерском аббатстве. Со своей будущей супругой старший сын принца Чарльза познакомился за 10 лет до этого — в 2001 году. Они вместе учились в Сент-Эндрюсском университете.