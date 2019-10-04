Экс-сотрудник спецслужб Израиля объяснил, почему россиянка Юзик не может быть шпионкой

Задержанная в Иране Юлия Юзик не была шпионкой Израиля. Так считает бывший глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми. Он уверен, что Израиль не стал бы вербовать гражданку России для работы в Иране. Российские службы тоже не допустили бы этого.

О судьбе россиянки Юлии Юзик сообщила ее дочь в Fасеbооk. Журналистку задержали 3 октября. В ее гостиничный номер ворвались сотрудники Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) и взяли женщину под стражу, разрешив сделать лишь один короткий звонок родным. В СМИ появилась информация, что россиянку подозревают в шпионаже в пользу Израиля. Впрочем, ее уже пообещали освободить.

Шпион, которого нет?

В состоятельность этой версии не поверил израильский дипломат и бывший руководитель спецслужбы «Натив» Яков Кедми.

«В этой истории все странно. Обычно за шпионаж так не арестовывают», — поделился он с «360». По мнению Кедми, Моссад не стал бы вербовать гражданку России. Такая операция слишком сложна и опасна.

«Если бы у нее был не российский паспорт, а другой, то было бы больше вероятности, что ее Израиль мог привлечь. А вербовать гражданина России, чтобы действовать в Иране… вряд ли Моссад пошел бы на это, — полагает Кедми. — Тем более такую проблематичную гражданку, которая всегда находится под пристальным влиянием».

Юлия Юзик работала в горячих точках и писала книги. Действительно, спецслужбы стараются не использовать публичных людей как агентов, рассказывает собеседник «360». Для этого должны быть какие-то исключительные обстоятельства.

К тем, кого вербуют, стараются не привлекать внимания, чтобы они могли более эффективно выполнять свою работу Яков Кедми.

Но если бы Юзик все же стала шпионкой, российские спецслужбы мгновенно вычислили бы завербованную Моссадом журналистку и пресекли ее попытку выезда из страны.

«Она бы давно была арестована, российские спецслужбы намного более профессиональные, чем иранские. Так что вряд ли тут иранская версия имеет под собой какие-то факты», — полагает Яков Кедми.

Что случилось в Тегеране

Кедми предположил, что россиянку могли задержать по ошибке. Или же иранцы неадекватно отреагировали на данные о работе журналистки в Израиле.

«Может быть, им стало известно с опозданием, что когда-то, лет 12 назад, она делала репортажи из Израиля — в том числе и об армии. Для этого она находилась и на базах военных определенное время. Служить она, конечно, не служила и не могла служить», — рассуждает разведчик.

Впрочем, он не исключил, что «кому-то что-то ударило в голову и это очередной психоз иранцев», довольно неразумно относящихся к всему, что связано с Израилем. Журналистке не повезло и в том, что она попала именно в руки КСИР. «Они больше отморозки, чем все остальные», — отметил Кедми.

Чего ждать от суда над журналисткой, который состоится уже в субботу, 5 октября? Итог непредсказуем.

Совершенно ясно, что история дутая и ничего серьезного тут нет Яков Кедми.

Он предположил, что суд может просто выслать Юлию из страны. Эта история совершенно не нужна иранским властям в их отношениях с Россией, уверен Кедми.

Многое будет зависеть от позиции и поведения РФ. «Она российская гражданка, это дело России и Ирана исключительно. Моссад тут ни при чем. Тут Россия должна с ними решить все эти проблемы», — заключи Кедми.