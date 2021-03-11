В Японии предложили блокировать Южные Курилы

Для решения вопроса о принадлежности Курильских островов Японии нужно показать «готовность и способность» заблокировать проливы между материковой Россией и четырьмя островами, которые являются основными маршрутами снабжения.

Такую точку зрения высказал японский политолог и бывший дипломат Акио Каватао в своей статье на портале Newsweek Japan. Он предположил, что Токио сейчас не следует торопиться с решением территориального вопроса. Нужно дождаться, когда национальная мощь России «снизится, как в 1990-е годы».

Каватао признался, что в ближайшем будущем ничего подобного не произойдет, поэтому Японии надо настроиться на долгий процесс, чтобы доказать всему миру, что «Ялтинское соглашение» само по себе границ между странами не определяет. При этом политолог посоветовал избегать «излишнего ажиотажа» в прессе.

«Нам необходимо выстраивать отношения с Россией комплексно, постепенно добиваясь создания в ней настроений, выгодных для нас с точки зрения решения территориального вопроса», — приводит его слова «ИноСМИ».

Комментаторы не согласились с политологом. Японцы задались вопросом, выпадет ли в ближайшие 100 лет шанс заставить серьезно ослабшую экономически Россию отдать острова?

«Отобранные в результате войны земли никогда не возвращаются. Сколько бы мы не бились за острова, они нам не вернутся. И действительно, там же сразу будут развернуты американские военные базы», — отметил пользователь под ником rai.

Читатели крупнейших японских газет и зрители центральных каналов в ответ на информацию о проведенных в конце февраля около Курил учений российской армии предложили душить Москву экономически.