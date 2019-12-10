Южную Корею обеспокоили испытания ракетного двигателя в КНДР
Южнокорейский министр обороны Чон Ген Ду выразил обеспокоенность тем, что 7 декабря Пхеньян провел испытания ракетного двигателя. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на иностранные СМИ.
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По словам министра, Северная Корея не прекращает ракетные пуски и проводит испытания ракетного двигателя на космодроме Сохэ. По данным издания, соответствующее заявление он сделал на пресс-конференции в Сиднее. Чон Ген Ду обратился к соседям с призывом немедленно прекратить эти действия, поскольку они повышают военное напряжение. При этом министр попросил международное сообщество подключиться к решению этой проблемы.