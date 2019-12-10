Южную Корею обеспокоили испытания ракетного двигателя в КНДР

Северная Корея объявила об успехе «крайне важного» испытания Подробнее

По словам министра, Северная Корея не прекращает ракетные пуски и проводит испытания ракетного двигателя на космодроме Сохэ. По данным издания, соответствующее заявление он сделал на пресс-конференции в Сиднее. Чон Ген Ду обратился к соседям с призывом немедленно прекратить эти действия, поскольку они повышают военное напряжение. При этом министр попросил международное сообщество подключиться к решению этой проблемы.