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    08 августа 2022, 23:43

    Южную Европу уличили в тайной закупке нефти из России

    Bloomberg уличил страны Европы в тайной закупке российской нефти

    Антон Ишбульдин

    Объем поставок российской нефти в Европу достиг максимальных значений за последние пять недель, сообщило агентство Bloomberg. По данным источников издания, европейские страны на юге региона проводят скрытые закупки нефти из России.

    Athanasios Papazacharias / Unsplash. com

    Это укрепило спрос на углеводороды из России и снизило объем закупок нефти в странах Северной Европы, отметили авторы статьи.

    На прошлой неделе произошла первая с февраля отгрузка нефти марки Urals в Грецию, первую партию нефти с апреля приняла также Испания. Поставки российских углеводородов с экспортных терминалов в Балтийском и Черном морях на нефтеперерабатывающие заводы в Италии побили семинедельный максимум, отметило агентство. Нарастили поставки и в Турцию — там зафиксировали рекордные показатели за полтора месяца.

    Увеличение поставок в ряд европейских стран облачило высокие риски нарушения санкционного режима против России, предполагающего и отказ от закупок сырой нефти с декабря 2022 года.

    Страны-участницы G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) задумались о полном запрете на экспорт нефти из России. Такое решение может вызвать резкий рост цен на нефть и ее дефицит.