Южную Европу уличили в тайной закупке нефти из России

Объем поставок российской нефти в Европу достиг максимальных значений за последние пять недель, сообщило агентство Bloomberg. По данным источников издания, европейские страны на юге региона проводят скрытые закупки нефти из России.

Это укрепило спрос на углеводороды из России и снизило объем закупок нефти в странах Северной Европы, отметили авторы статьи.

На прошлой неделе произошла первая с февраля отгрузка нефти марки Urals в Грецию, первую партию нефти с апреля приняла также Испания. Поставки российских углеводородов с экспортных терминалов в Балтийском и Черном морях на нефтеперерабатывающие заводы в Италии побили семинедельный максимум, отметило агентство. Нарастили поставки и в Турцию — там зафиксировали рекордные показатели за полтора месяца.

Увеличение поставок в ряд европейских стран облачило высокие риски нарушения санкционного режима против России, предполагающего и отказ от закупок сырой нефти с декабря 2022 года.

Страны-участницы G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) задумались о полном запрете на экспорт нефти из России. Такое решение может вызвать резкий рост цен на нефть и ее дефицит.