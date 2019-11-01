Южнокорейский вертолет рухнул в Японском море. Пропали семь человек

По данным информагентства, вертолет разбился накануне ночью. На момент крушения на его борту находилось семь человек: пять спасателей и двое южнокорейских граждан. Для их поисков задействованы десятки вертолетов и морских судов. ИА Nation News отметило, что президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин приказал провести проверку всех вертолетов этого типа и воздержаться от их эксплуатации до ее завершения.