Южнокорейский вертолет рухнул в Японском море. Пропали семь человек
Неподалеку от островов Токто в Японском море, которые являются предметом спора между Токио и Сеулом, рухнул южнокорейский противопожарный вертолет. Семь человек пропали без вести, передает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
По данным информагентства, вертолет разбился накануне ночью. На момент крушения на его борту находилось семь человек: пять спасателей и двое южнокорейских граждан. Для их поисков задействованы десятки вертолетов и морских судов. ИА Nation News отметило, что президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин приказал провести проверку всех вертолетов этого типа и воздержаться от их эксплуатации до ее завершения.