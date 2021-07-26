Южнокорейский телеканал извинился за стереотипное представление стран на Играх

Южнокорейскую телекомпанию MBC раскритиковали за использование ряда неподобающих изображений для представления стран в ходе трансляции церемонии открытия Олимпийских игр в Токио. В результате представители извинились. Об этом сообщило агентство «Ренхап».

Пользователи социальных сетей и представители СМИ раскритиковали поведение телекомпании. Они назвали описания неэтичными и стереотипными. В результате в MBC принесли официальные извинения, а также пообещали не повторять подобной ошибки.

«MBC использовала неподобающие изображения и подписи для представления некоторых стран во время церемонии открытия Олимпийских игр в Токио 23 июля. Мы искренне приносим извинения заинтересованным странам и нашим зрителям», — указано в заявлении, опубликованном в Twitter.

В частности, при появлении украинских спортсменов было показано изображение Чернобыльской катастрофы 1986 года, а при выходе спортсменов из Гаити — кадр, который касается убийства президента этого государства Жовенеля Моиза 7 июля. Также Маршалловы острова телеканал описал как бывший ядерный испытательный полигон США.