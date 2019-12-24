Южнокорейский лидер призвал Токио снять ограничения на экспорт

В июле Япония ограничила экспорт в Южную Корею трех материалов, которые нужны при изготовлении электроники. Через месяц Токио исключило Южную Корею из списка государств, которые имеют режим наибольшего благоприятствования во внешней торговле. Эти действия объяснили тем, что товары двойного назначения могли попадать из Южной Кореи в Северную.

«Меры Японии по регулированию экспорта должны вернуться к уровню, что был до первого июля», — сказал Мун Чжэ Ин.

В свою очередь Синдзо Абэ заметил, что диалог между Сеулом и Токио впервые за три года «ведется с пользой».