Мир 26 декабря 2022, 11:23 Южнокорейский истребитель разбился в провинции Канвондо — СМИ Yonhap: штурмовик ВВС Южной Кореи разбился в провинции Канвондо

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Самолет Военно-воздушных сил Южной Кореи КА-1 потерпел крушение в провинции Канвондо, сообщило агентство Yonhap. По его данным, на борту были два пилота, оба вовремя катапультировались.

Легкий реактивный штурмовик разбился на территории уезда Хвенсон около 05:40 по московскому времени (по местному — около 11:40). Пилотов увезли в ближайшую больницу, оба были в сознании, уточнило агентство со ссылкой на официальные лица. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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КА-1 создала компания Korea Aerospace Industries (KAI) специально для ВВС Республики Корея. Штурмовик разработали на основе одномоторного учебно-тренировочного самолета KT-1. Самолет снабдили средствами легкой атаки. Также он обладает возможностями передового наведения и может выступать в качестве поддержки истребителей при ударах «воздух — земля».

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Ранее, 15 декабря, во время испытательного полета на авиабазе ВВС США в Техасе разбился истребитель-невидимка F-35B. Пилот также успел катапультироваться.