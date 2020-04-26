Южнокорейские эксперты заподозрили у Ким Чен Ына легкую травму

Из-за того, что лидер КНДР не давно не появляется на публике, слухов о его состоянии с каждым днем все больше. Южнокорейские эксперты в гибель Ким Чен Ына не верят. Они считают, что у президента — легкая травма, которая мешает ему выйти в люди.

«Я склоняюсь к версии, что это травма, не угрожающая его жизни», — заявил РИА «Новости» профессор Университета северокорейских исследований Син Чжондэ.

В этом его поддерживает другой эксперт из Южной Кореи. «Я почти уверен в том, что 14 апреля утром произошел какой-то инцидент. Тогда состоялись запуски крылатых ракет. <…> Там распознали „машину № 1“, то есть перевозящую лидера страны», — заявил профессор Чон Сон Чжан. Он считает, что лидер КНДР во время мероприятия мог упасть и пораниться.

Другие источники в СМИ заявляли, что Ким Чен Ыну делали операцию на сердце. Причем местный врач потратил на это вместо положенной минуты восемь, потому что у него тряслись руки. Некоторые СМИ даже «похоронили» лидера КНДР — японское издание сообщило, что он находится в «вегетативном состоянии» после операции.

Северокорейские СМИ никак не реагируют на публикации со всего мира о состоянии Ким Чен Ына.