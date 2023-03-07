Мир 07 марта 2023, 13:16 Южнокорейская разведка определила пол старшего ребенка Ким Чен Ына Newsis: старший ребенок лидера КНДР Ким Чен Ына мужского пола Пресс-служба Кремля

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У генерального секретаря КНДР Ким Чен Ына есть старший сын, и он абсолютно здоров. Его дочь Ким Чжу Э стала чаще появляться на публике не в качестве преемницы, а ради укрепления преемственности поколений. Такие выводы разведки озвучил депутат Национального собрания Республики Корея Ю Сан Бом. Его процитировало агентство Newsis.

Депутат выступил сразу после брифинга Национальной разведывательной службы в парламенте, чтобы развеять слухи. Он опроверг тот факт, что Ким Чен Ын ищет преемника — лидер КНДР, по словам Ю Сан Бома, слишком молод для этого. Если же такое случится, он выберет сына, а не родившуюся за ним дочь Ким Чжу Э.

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Ю Сан Бом сказал, что разведка не смогла представить доказательств, но уверена в том, что у Ким Чен Ына есть старший ребенок мужского пола. Мальчик не появляется на публике, но, вопреки домыслам, он физически и психически абсолютно здоров. В отличие от брата, Ким Чжу Э, которая, как и отец, увлекается верховой ездой, стала популярной персоной. Южнокорейская разведка решила, что ее выводят в свет, чтобы показать преемственность поколений. Кроме того, у Ким Чен Ына родился третий ребенок, но агенты не смогли уточнить его пол.

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Осенью СМИ рассказали о тайной дочери лидера КНДР — одна девочка на мероприятиях сильно отличалась от остальных. Позднее лидер КНДР Ким Чен Ын сфотографировался с дочерью и военными на фоне ракеты «Хвасон-17».