Южнокорейская ракета-носитель «Нури» впервые полетела в космос

Южная Корея впервые в своей истории запустила собственную ракету-носитель «Нури» (KSLV–II) в космос. Ее разработка шла с 2010 года. Об этом сообщило РИА «Новости».

Запуск транслировали в прямом эфире по телевидению и в интернете. Старт прошел с космодрома «Наро» в Кохыне, в 470 километрах к югу от столицы страны — Сеула.

У «Нури» жидкостные двигатели— четыре на первой ступени, один — на второй ступени и еще один на третьей. На борту ракеты находился макет полезной нагрузки массой 1,5 тонны. Он будет находиться на низкой околоземной орбите — от 600 до 800 километров от поверхности Земли.

Южная Корея вложила в создание собственной ракеты 1,7 миллиарда долларов. В проекте приняли участие порядка 300 южнокорейских компаний.

«Нури» в переводе с корейского значит «окружающий нас мир». Ракета весит 200 тонн, она может выводить на орбиту спутники массой до полутора тонн.

Южная Корея в 2013 году запустила в космос двухступенчатую ракету «Наро», ее производством также занималась Россия. Тогда «Наро» вывела на орбиту свой 100-килограммовый спутник.