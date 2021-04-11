Южноафриканский штамм коронавируса оказался устойчив к вакцине Pfizer

Израильские ученые заявили об устойчивости южноафриканского штамма коронавируса к вакцине компаний Pfizer и BioNTech. Об этом сообщила газета The Times of Israel.

Израильские власти закупили препарат Pfizer для массовой вакцинации. Небольшому числу жителей ставили вакцину Moderna.

Исследователи из Тель-Авивского университета изучили анализы 150 человек, заразившихся уже после прививки.

Распространенность южноафриканского варианта вируса оказалась в этой группе в восемь раз выше, чем среди заболевшего невакцинированного населения.

Хотя в целом штамм из ЮАР выявили только у восьми человек из выборки, сами исследователи ожидали, что этот вариант будет лишь у одного пациента.

Эти результаты, по мнению ученых, показывают, что южноафриканский вариант «способен пробить защиту вакцины». Хотя выборка слишком мала, чтобы можно было это с уверенностью утверждать, отмечают исследователи.

Также они изучили способность британского варианта коронавируса преодолевать защиту вакцины. Оказалось, что он способен заразить больше людей, получивших только первую дозу препарата. У полностью привитых израильтян разницы не наблюдалось.