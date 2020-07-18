Южная Осетия заявила, что Грузия крадет у нее летучих мышей на опыты

Летучие мыши Южной Осетии заинтересовали ученых из грузино-американской лаборатории. В Цхинвале заявили, что животных систематически крадут для исследований.

Обвинения в сторону Грузии прозвучали от югоосетинского Комитета госбезопасности, сообщил «Интерфакс». Сотрудники спецслужбы считают, что интерес к популяции летучих мышей у «Исследовательского центра общественного здоровья имени Ричарда Лугара» появился еще в 2012 года.

Кражи начались в 2018-м. Якобы мышей задействуют в исследовательской работе по различным типам коронавирусов. Ею занимаются Минобороны США вместе с лабораторией Лугара.

В КГБ напомнили, что 3 июля в Южной Осетии задержали гражданина Грузии. Он рассказал, что искал «коконы летучих мышей». Мужчина планировал их продать за пять тысяч долларов.

В министерстве иностранных дел страны рассказали, что 11 июля границу пересек еще один грузин для «спланированной спецоперации по добыче <…> живых особей летучих мышей. Ведомство заметило, что ареалом их обитания является Южная Осетия.

В Грузии подобные заявления назвали глупыми. В Национальном центре по контролю заболеваниями Минздрава страны пояснили, что летучих мышей исследуют как переносчиков различных заболеваний. Попытки отлова животных на южноосетинской территории в ведомстве расценил как провокацию.