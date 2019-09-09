Южная Осетия временно перекрыла границу с Грузией

Абхазия обратила внимание на агрессию грузинских силовиков на государственной границе Подробнее

«В связи с нагнетанием официальным Тбилиси напряженности на ряде участков границы Грузии с Южной Осетией и вытекающим отсюда осложнением оперативной обстановки в приграничной зоне, в целях обеспечения безопасности населения РЮО временно приостанавливается функционирование мест пересечения югоосетино-грузинской Государственной границы (МПГГ) «Раздахан» и «Синагур», — сообщила пресс-служба ведомства на своей странице в Facebook.

Сложная ситуация на границе сложилась в августе. В конце месяца грузинская полиция на территории Южной Осетии, а именно возле села Цнелис (Знаунарский район) установила блокпост. Республиканские сотрудники погранслужбы потребовали ликвидировать пост, но это не было сделано. Они заняли высоту над блокпостом. Это было сделано с целью помешать грузинской стороне взять под контроль часть чужой территории.

Конфликт на границе стал предметом обсуждения на встречах с участием России, Евросоюза и ОБСЕ. Проблема пока не решена.