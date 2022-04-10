Южная Осетия в воскресенье будет выбирать президента

Республика Южная Осетия в воскресенье, 10 апреля, будет выбирать президента, на главый пост страны претендует пять кандидатов, сообщило РИА «Новости».

Избирательные участки откроются в 8:00 по местному времени (совпадает с московским), закончат работу в 20:00. В президенты баллотируется нынешний глава республики Анатолий Бибилов, лидер партии «Ныхас» Алан Гаглоев, экс-депутат парламента Дмитрий Тасоев, депутат Гарри Мулдаров и вице-спикер парламента Александр Плиев.

Всего будет работать 76 избирательных участков на территории Южной Осетии, два пункта в Северной Осетии, один в Москве и один в Сухуме. Зарегистрировано более 32 тысяч избирателей, заготовлено 40 тысяч бюллетеней. В них есть пункт — против всех кандидатов.

Явка избирателей должна быть не менее 50%, для победы кандидату нужно будет набрать больше половины голосов. Иностранные наблюдатели из России, ДНР, ЛНР, Абхазии, Австрии и ряда других стран будут следить за выборами, аккредитацию получили 65 представителей.