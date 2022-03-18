Южная Осетия простилась с погибшим на Украине российским военным

Жители Южной Осетии простились с военнослужащим 58-й армии ВС России Андреем Бакаевым. Боец погиб во время спецоперации на Украине, сообщила пресс-служба президента республики.

«В Цхинвале простились с военнослужащим 58-й армии Вооруженных сил Российской Федерации Андреем Бакаевым, погибшим при исполнении служебного долга в ходе специальной операции на Украине», — сказано в сообщении.

На церемонии прощания присутствовал глава республики Анатолий Бибилов. Также попрощаться с Бакаевым пришли его родственники, друзья, бывшие сослуживцы и представители общественности. Бибилов выразил соболезнования семье погибшего и подчеркнул, что Бакаев является представителем поколения, выросшего в военное время.

«Он был маленьким, когда в Южной Осетии началась война, а в районе, где он вырос, не смолкал грохот автоматных очередей. Как человек, который прошел войны 2004 и 2008 годов, Андрей решил не оставаться в стороне. Для такого решения нужны сила духа и смелость», — заявил президент республики.

Андрея Бакаева посмертно наградили орденом Мужества России и медалью «Защитнику Отечества» Южной Осетии.