Южная Осетия приостановила указ о референдуме по присоединению к России

Президент Южной Осетии Алан Гаглоев приостановил указ бывшего главы республики Анатолия Бибилова о референдуме о присоединении к РФ до завершения консультаций с правительством России. Об этом сообщил ТАСС.

В указе президента Южной Осетии сказано, что правительство республики всецело поддерживает инициативу граждан об интеграции с Российской федерацией.

«Постановляю безотлагательно провести с российской стороной консультации по всему комплексу вопросов, связанных с дальнейшей интеграцией Республики Южная Осетия и Российской Федерации, <…> до завершения консультаций приостановить действие указа президента Республики Южная Осетия от 13 мая 2022 года „О назначении референдума Республики Южная Осетия“», — говорится в указе, подписанном новым главой республики Аланом Гаглоевым.

Ранее президент России Владимир Путин ратифицировал договор с Южной Осетией о двойном гражданстве. Это означает, что жители одной страны смогут получить гражданство другой без отказа от имеющегося.