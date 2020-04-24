Южная Корея заявила об увеличении активности ВВС КНДР

Отмечается также увеличение активности артиллерийских учений в Северной Корее.

«Северная Корея усиливает военную напряженность в регионе, необычайно увеличивая инспекционные проверки своих вооруженных сил, в основном артиллерии, а также активизируя полеты ВВС», — пояснил министр.

По словам Чон Ген Ду, с начала года вооруженные силы КНДР провели пять военных испытаний нового вооружения. Помимо этого, они увеличили количество артиллерийских стрельб в направлении Японского моря.