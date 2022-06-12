Южная Корея заявила о стрельбе КНДР из реактивных систем залпового огня

Военные Южной Кореи засекли пуск со стороны КНДР нескольких снарядов. Предположительно, их произвели из реактивных систем залпового огня, заявили в Объединенном комитете начальников штабов республики.

По данным комитета, южнокорейские военные усилили готовность и наблюдение, а также поддерживают «надлежащую готовность в сотрудничестве с США», написало РИА «Новости».

По информации SBS, выстрелы совершили военнослужащие КНДР из обычных РСЗО. Источник телеканала уточнил, что речь, вероятнее всего, не идет о применении сверхмощной реактивной системы залпового огня, которую ранее испытывали в Северной Корее. На это указывают расстояние и скорость выпущенных снарядов. Они были меньше, чем у баллистических ракет.

Пуски были сделаны из западного района КНДР. SBS предположил, что это могло быть отвлекающим маневром, потому что ядерный полигон Пхунгери расположен на востоке страны. Там в последние дни фиксировали признаки подготовки к испытаниям вооружения.