Мир 11 ноября 2022, 06:03 Южная Корея снова отказалась поставлять летальное оружие на Украину Минобороны Южной Кореи заявило о неизменной политике по вопросу поставок оружия Украине Pxhere

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Сеул по-прежнему не намерен поставлять летальные вооружения Украине, заявило южнокорейское Министерство обороны. Об этом сообщило агентство Ренхап.

В оборонном ведомстве заявили, что изменения в политике правительства по вопросу поставок вооружения Киеву отсутствуют.

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«В политике правительства (Южной Кореи — прим. ред.) касательно непредоставления Украине летальных вооружений нет изменений», — следует из заявления минобороны.

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Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на анонимных должностных лиц сообщила, что Южная Корея впервые продаст Соединенным Штатам артиллерийские снаряды, которые те планируют передать Украине. Поставки, как указывалось в материале, станут результатом «секретной сделки» между Вашингтоном и Сеулом. Сроки заключения такого договора не называются.

Южная Корея ранее взяла на себя обязательства не поставлять Киеву смертоносное оружие. В этой связи отправка боеприпасов через США будет выгодна Сеулу — это поможет обойти данное им обещание.

В конце октября южнокорейский МИД заявил, что на Украину страна будет поставлять только гуманитарную помощь, но не летальное вооружение.