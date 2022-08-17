Южная Корея выступила против насильственного свержения власти в КНДР

Южная Корея не берет на себя ответственность за сохранение и безопасность нынешней власти в КНДР, однако выступает категорически против ее насильственного свержения. Об этом на пресс-конференции заявил южнокорейский президент Юн Сок Ель, написало РИА «Новости».

«Южная Корея не гарантирует сохранения нынешнего строя в КНДР, однако мы не хотим насильственной или грубой смены его статуса», — заявил он.

Юн Сок Ель подчеркнул, что приоритетом для Южной Кореи является мир между двумя республиками. Если Северная Корея изменит свой курс после дипломатической или экономической помощи, то эти перемены можно лишь приветствовать.

«Если власти КНДР заявят о намерении провести процесс денуклеаризации, то Южная Корея поможет ей во всем, чем может», — добавил президент.

Накануне Юн Сок Ель пообещал, что в случае реальной денуклеаризации Южная Корея поможет КНДР с налаживанием международной торговли, посодействует с модернизацией аэропортов и портов, окажет помощь в создании инфраструктуры производства электроэнергии и начнет масштабную продовольственную программу.