Южная Корея выразила надежду на продолжение переговоров о свободной торговле с РФ

Вице-премьер Южной Кореи напомнил, что Россия и Южная Корея начали переговоры о соглашении по свободной торговле в сфере услуг и инвестиций в июне текущего года. Он надеется, что их получится продолжить в первой половине 2020 года.

«Я очень рад. Поэтому я надеюсь на продолжение данного обсуждения до ССТ (соглашения о свободной торговле — прим. ред. РИА „Новости“), включающего товары», — сообщил Намги.

Он добавил, что заключение соглашения положительно отразится на росте экономики и занятости не только в Южной Корее, но и в России. Для этого, по его словам, странам необходимо увеличить товарооборот до 30 миллиардов долларов в 2020 году. Кроме того, помимо заключения ССТ, необходимо также сотрудничать в рамках плана «9 мостов». Кроме того, стороны должны поддерживать активизацию торговли и в ряде других сфер, сообщила «Газета.ru».