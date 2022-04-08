Южная Корея воспользуется нефтью из стратегических запасов

Южная Корея планирует высвободить 7,23 миллиона баррелей нефти, которые расположены в стратегических запасах. Причина такого решения заключается в росте цен на энергоносители. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Решение направлено на обеспечение стабильности на энергетическом рынке как внутри страны, так и за рубежом, чтобы снизить нагрузку на наш народ и экономику в условиях затянувшегося украинского кризиса и резкого роста цен на энергоносители», — рассказал министр торговли, промышленности и энергетики Республики Корея.

При этом власти страны подчеркнули, что такой объем выпускаемой нефти станет самым большим за всю историю страны, передал RT.