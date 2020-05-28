Южная Корея снова ввела ограничения из-за второй вспышки коронавируса

До недавнего времени прирост в стране составлял по 10-20 новых случаев в день. 27 мая он увеличился до 40, а теперь подскочил до 79. Правительство вновь ввело карантинные меры на две недели. Будут закрыты все общественные места, а компаниям рекомендуется перевести на удаленку всех сотрудников, которых возможно.