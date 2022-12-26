Мир 26 декабря 2022, 15:02 Южная Корея сделала около ста выстрелов по БПЛА Северной Кореи — «Ренхап» «Ренхап»: военные Южной Кореи за 6часов сделали около 100 выстрелов по БПЛА из КНДР

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Военным из Республики Корея не удалось за семь часов сбить беспилотников из Северной Кореи, которые проникли на территорию их страны. Об этом сообщило агентство Ренхап.

Южнокорейские военнослужащие после того, как радары зафиксировали БПЛА из КНДР около западного побережья острова Канхвадо, сделали по ним порядка 100 выстрелов из 20-миллиметровых пушек, но так и не сбили беспилотники.

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«Мы приняли ответные меры в таких рамках, чтобы не причинить ущерба нашим гражданам», — рассказал источник агентства в армии Республики Корея.

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Уточняется, что военные сделали предупредительные выстрелы в сторону территории Северной Кореи. Они предположили, что там могил находиться бойцы, которые управляли беспилотными летательными аппаратами.