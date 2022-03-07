Южная Корея решила приостановить финансовые операции с Центробанком

Южная Корея планирует приостановить транзакции с ЦБ РФ. Страна решила присоединиться к дополнительным санкционным мерам против России в связи с проведением спецоперации на Украине, сообщили на сайте МИД Южной Кореи.

«Южнокорейское правительство в дополнение к принятым 1 марта санкциям против России в финансовом секторе 7 марта решило, учитывая тенденцию таких санкций в международном сообществе, присоединиться к дополнительным санкционным мерам, в том числе прекратить операции с Центральным банком РФ и другие», — говорится в заявлении.

Подробности правительство Южной Кореи объявит после консультации с соответствующими госорганами.

В конце февраля власти Южной Кореи решили присоединиться к санкциям против России из-за начала специальной операции на Украине. Сообщалось, что ограничительные меры затронут экспорт стратегических материалов. В МИД Южной Кореи отметили, что оставляют за собой право расширить антироссийские санкции. Новые ограничения могут затронуть экспортный контроль нестратегических материалов.

Позже стало известно, что Южная Корея намерена исключить свои фирмы из экспортных санкций США против России. Таким образом планировалось предотвратить возможный ущерб южнокорейским компаниям. США объявили о введении санкций на технологический экспорт в Россию: теперь компаниям нужно получать специальную лицензию в Соединенных Штатах для экспорта продукции с американскими технологиями.

Министр финансов Хонг Нам Ки заявил, что продолжающийся кризис вокруг Украины, вероятно, окажет значительное влияние на экономику Южной Кореи, и пообещал использовать все политические средства для преодоления трудностей.