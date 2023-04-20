Мир 20 апреля 2023, 07:31 Южная Корея решила не поставлять оружие Украине ради отношений с Россией — СМИ «Ренхап»: Южная Корея не поставляет оружие Украине ради хороших отношений с Россией Unsplash

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Южнокорейские власти не стали поставлять оружие Украине ради стабильности в отношениях с Россией. Об этом сообщило агентство «Ренхап», ссылаясь на источник в офисе президента Республики Корея.

Как заявил чиновник в администрации государства, в южнокорейском законодательстве нет закона, запрещающего поставлять оружие «другой воющей стране». Также у МИД нет никаких предписаний, которые бы запрещали оказывать военную помощью оказавшейся в сложном положении третьей стране.

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«Мы не делаем этого потому, что одновременно с тем, что Южная Корея активно поддерживает международное сообщество ради защиты свободы граждан Украины, мы должны стабильным образом управлять отношениями с Россией», — пояснил он.

Президент Южной Кореи Юн Сок Еля ранее допустил, что при возникновении на Украине ситуации, с которой «международное сообщество не сможет мириться», его стране было бы трудно настаивать на оказании киевскому режиму исключительно финансовой и гуманитарной поддержек. Он впервые не стал исключать возможности оказания военной помощи Украине. Об этом написало РИА «Новости».