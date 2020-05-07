В прошлом месяце Южная Корея провела успешное испытание баллистической ракеты «Хенму-4» (Hyunmoo-4). Она способна пронести боевой заряд весом до двух тонн.

Как сообщило агентство Ренхап со ссылкой на правительственные источники, пробный пуск проходил на испытательном полигоне Anheung. Радиус действия новой ракеты достигает до 800 километров.

По данным агентства, было проведено два испытания «Хенму-4». Одно из них оказалось успешным.

На днях на границе КНДР и Южной Кореи произошла перестрелка. Южнокорейские военные в ответ дважды выстрелили в сторону КНДР. Командование сейчас выясняет все обстоятельства инцидента, чтобы не допустить подобного в будущем. Пограничные войска Южной Кореи в районе инцидента находятся в режиме готовности.