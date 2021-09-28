Южная Корея провела экстренное заседание Совбеза после запуска ракеты КНДР

Власти Южной Кореи провели экстренное заседание Совета нацбезопасности после того, как КНДР осуществила очередной пуск ракеты. Снаряд упал в акватории Японского моря.

По словам представителя комитета начальников штабов Вооруженных сил Южной Кореи, КНДР произвела запуск ракеты малой дальности, сообщил телеканал RT.

«Север произвел в акватории Восточного (Японского — прим. ред.) моря пуск ракеты малой дальности», — уточнил он.

Сейчас южнокорейские военные специалисты проводят анализ этих испытаний. Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин выразил сожаление в связи с действиями КНДР.

В южнокорейском Министерстве национальной обороны заявили, что ракета была запущена из внутренних районов страны около 06:40 утра вторника (00:40 по московскому времени). Снаряд представляет собой ракету малой дальности. Ее использование разрешено Советом безопасности ООН, сообщила «Газета.ru».

Запуск ракеты был произведен накануне выступления постпреда Северной Кореи при ООН Ким Сона на общеполитических дебатах 76-й сессии Генеральной ассамблеи в Нью-Йорке.