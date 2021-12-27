Южная Корея призвала КНДР к сотрудничеству в новом году

Министерство объединения Южной Кореи призвало КНДР начать 2022 год с возобновления диалога и сотрудничества. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на «Ренхап».

«Мы надеемся, что Северная Корея начнет новый год, открыв дверь для диалога с международным сообществом, и сделает шаг вперед для взаимодействия и сотрудничества», — заявила представитель министерства Ли Чжон Чжу.

Она добавила, что правящая партия КНДР планирует провести заседание центрального комитета до конца декабря. Южная Корея намерена следить за итогами заседания, чтобы уловить сигналы о дальнейшем развитии отношений между двумя странами.