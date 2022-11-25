Мир 25 ноября 2022, 18:22 Южная Корея приспособилась покупать российские нефтепродукты через Тунис Reuters: Южная Корея нашла способ покупать российскую нефть через Тунис из-за санкций РИА «Новости»

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Южная Корея увеличила закупки российской нефти благодаря Тунису. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на данные аналитической компании.

В 2021 году Южная Корея, по мнению специалистов, приобрела у России около 600 тысяч тонн нефти. На некоторое время поставки приостановились.

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В октябре Южная Корея закупила 82 тысячи тонн нефтепродуктов в Тунисе. Ранее эта страна практически не приобретала топливо для собственных нужд. Но импорт активизировался: с августа по ноябрь Тунис импортировал из РФ 410 тысяч тонн топлива.

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Вице-президент исследовательской компании Rystad Energy Маниша Сейвала пояснил изданию, что изменение маршрута поставок, с одной стороны, связано с попыткой избежать пристального внимания Запада, а с другой — Южная Корея не хочет упускать выгоду и воспользовалась дешевым российским топливом.

Представители обоих государств отказались комментировать ситуацию с покупкой российской нефти, сообщило РИА ФАН.