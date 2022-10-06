Южная Корея пригрозила КНДР «превосходящим по силе ответом» после пусков ракет | 360°

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Южная Корея пригрозила КНДР «превосходящим по силе ответом» после пусков ракет

Ренхап: Южная Корея пригрозила ответить КНДР на ракетные пуски

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Совет нацбезопасности Южной Кореи решительно осудил ракетные испытания КНДР, поскольку они являются серьезным вызовом международному сообществу, сообщили в администрации президента Юн Сок Ель. Заявление распространило агентство Ренхап.

Совет нацбезопасности Южной Кореи планирует расширять сотрудничество с США и Японией, чтобы усилить обороноспособность региона на фоне угрозы со стороны КНДР. Любые провокации Пхеньяна будут встречены «превосходящим по силе ответом». В частности, речь идет о дислокации авианосца США «Рональд Рейган» в Японском море.

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Северная Корея 6 октября в 24-й раз осуществила пуски ракет. В Пхеньяне считают, что сотрудничество Южной Кореи и США усиливают напряженность в регионе. Северокорейские власти проводят ракетные испытания из-за совместных учений двух государств.

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На Западе рассматривают возможность давления на КНДР путем экономических ограничений. Однако российские дипломаты не уверены в эффективности таких мер, нужна адекватная альтернатива.

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