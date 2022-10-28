Южная Корея поменяла мнение о поставках Украине летального оружия после слов Путина | 360°

Мир 28 октября 2022, 14:57 Южная Корея поменяла мнение о поставках Украине летального оружия после слов Путина Политолог Михайлов исключил поставки на Украину оружия из Южной Кореи после слов Путина РИА "Новости"

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Намек Путина на включение России в ядерную программу КНДР остановит Южную Корею от передачи оружия Украине. Таким мнением с «360» поделился политолог и специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов.

Он пояснил, что никто не поверил заявлениям южнокорейских чиновников о том, что их помощь Украине ограничится только гуманитарными грузами.

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Михайлов напомнил, что президент России Владимир Путин в ходе выступления в дискуссионном клубе «Валдай» сделал акцент на том, что если Южная Корея начнет поставки оружия на Украину, то наша страна может включиться в ядерную программу КНДР.

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«Я думаю, что такие слова Владимира Путина остановят поставки летального оружия на Украину, если правители Южной Кореи достаточно умные», — заявил Михайлов.

Эксперт не исключил, что сейчас в правительстве азиатской страны выясняют, где именно прошла утечка о поставках оружия.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ему стало известно о готовности Южной Кореи наладить поставки оружия на Украину через Польшу. Российский лидер отметил, что ему интересна реакция страны, если Россия начнет работать с Северной Кореей в области вооружений.

Министерство Южной Кореи выпустило официальное заявление, в котором уточнило, что оказывает Украине исключительно гуманитарную помощь в рамках сотрудничества с международным сообществом. О поставках оружия в данном случае речи не идет.