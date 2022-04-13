Южная Корея подтвердила планы увеличить поддержку Украины
Сухпайки, бронежилеты и лекарства доставят на Украину из Южной Кореи
Новое правительство Южной Кореи подтвердило планы расширить гуманитарную помощь Украине. Пэ Хен Чжин, представитель администрации избранного президента Юн Сок Ель, объявила, что такое решение может быть принято в мае, после вступления в полномочия, сообщило РИА «Новости».
«Мы рассматриваем возможность дальнейшего расширения гуманитарной помощи Украине, как только новое правительство вступит в права», — рассказала чиновница.
Агентство Ренхап со ссылкой на источники сообщало, что уже в апреле Южная Корея увеличит помощь Украине на два миллиарда вон, или 1,6 миллиона долларов. Она будет оказана военными товарами, но не оружием — бронежилетами, шлемами, сухпайками и лекарствами. Доставляться такая гумпомощь будет гражданскими рейсами в Европу.