Южная Корея подняла истребители в воздух в ответ на активность военных самолетов КНДР | 360°

Мир 04 ноября 2022, 11:15 Южная Корея подняла истребители в воздух в ответ на активность военных самолетов КНДР «Ренхап»: Южная Корея подняла в воздух истребители из-за активности военных самолетов КНДР

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Южная Корея подняла истребители в воздух из-за активности северокорейских военных самолетов. По данным агентства Ренхап, в движение привели более 180 самолетов КНДР.

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В воздух подняли 80 южнокорейских самолетов.

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Накануне состоялась встреча министров обороны Южной Кореи и Соединенных Штатов. Они договорились о совместном усилении оборонных мощностей и проведении консультаций в свете растущей угрозы со стороны Северной Кореи. Глава американского оборонного ведомства Ллойд Остин пригрозил Северной Корее, что любая ее ядерная атака против Штатов или их союзников закончится крахом режима Ким Чен Ына.

В последние дни КНДР активно выпускает ракеты в сторону Японского и Желтого морей. Совместные учения США и Южной Кореи подтолкнули Северную Корею к ответным действиям, считают в МИД России.

Ким Чен Ын не планирует сворачивать ядерную программу, хотя против нее активно выступает Южная Корея.