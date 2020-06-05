Южная Корея подготовится к визиту Путина в 2020 году

Правительство Южной Кореи объявило 2020 год «начальным годом нового северного сотрудничества». В этом вопросе одна из главных задач Сеула заключается в продолжении укрепления взаимодействия с северными странами, в частности, с Россией.

Дипломат надеется, что Путин посетит Южную Корею в 2020 году.

«Наши страны ведут тесные консультации по дипломатическим каналам по вопросу организации этого визита. Мы надеемся, что ситуация, вызванная коронавирусной инфекцией, будет преодолена. Как только условия позволят, взаимные обмены между лидерами наших стран продолжатся», — сказал Ли Сок Пэ.

Южная Корея рассчитывает возобновить действие соглашения по поводу отмены визовых требований с Россией после окончания пандемии коронавируса. Однако о сроках говорить еще рано, добавил посол.